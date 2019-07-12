Вибори Ради: ЦВК вже зареєструвала 755 міжнародних спостерігачів
Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала 157 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.
Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі ЦВК.
Зокрема, один офіційний спостерігач зареєстрований від Словацької Республіки, 4 — від Японії, 27 — від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 125 — від міжнародної неурядової організації «CANADEM».
Усього станом на 11 липня ЦВК зареєструвала 755 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів. Зокрема, 56 людей від 9 іноземних держав, 699 людей від 13 міжнародних організацій.