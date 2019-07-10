ЦВК зареєструвала майже 600 спостерігачів на виборах до Ради
Укрінформ
Центральна виборча комісія на засіданні 10 липня зареєструвала 76 офіційних спостерігачів від міжнародної організації та іноземних держав на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Зокрема, було зареєстровано 68 спостерігачів – від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 1 – від Литовської Республіки, 3 – від Португальської Республіки, 4 – від Королівства Швеція.
Таким чином, станом на 10 липня ЦВК зареєструвала вже 598 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Серед них: від 8 іноземних держав – 51 офіційного спостерігача, від 12 міжнародних організацій – 547 офіційних спостерігачів.