Вибори Ради: у голосуванні планують взяти участь 65% українців

На позачергових парламентських виборах 21 липня мають намір взяти участь в голосуванні 65% виборців.

Такі дані соціологічного дослідження, проведеного у період з 13 по 23 червня, оприлюднила на своєму сайті у середу соціологічна група "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, 21 липня на виборчі дільниці однозначно планують піти 65% респондентів, ще 18% відповіли, що скоріш за все підуть, 8% - однозначно відповіли, що не будуть голосувати, 4% - скоріш за все, що не братимуть участь у голосуванні, а 5% не змогли відповісти.

Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, серед усіх опитаних 34% готові підтримати партію "Слуга народу", 8% - Опозиційну платформу, 5% - "Європейську солідарність" і 5% - партію "Голос". "Батьківщину" готові підтримати 4%, всі інші політсили - 2% і менше.

Серед тих, хто має намір голосувати, за "Слугу народу" віддали б свої голоси 38%, за Опозиційну платформу - 9%, "Голос" - 6%, за "Європейську солідарність" і "Батьківщину" - по 5%. Решта політсил набрали б 3% і менше.

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту на всій території Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 року. Всього було опитано 2 400 жителів віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2 %. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.