МЗС України вимагає розслідування через карту

МЗС України вимагає розслідування через карту "угорського" Закарпаття

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України звернулося до Генпрокуратури та СБУ з ініціативою відкрити провадження щодо публікації в газеті угорського товариства карти, на якій окремі українські території позначено як такі, що нібито належать Угорщині.

Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ і т.в.о. міністра Єгор Божок.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! Генпрокуратура та СБУ мають ініціюватити провадження.Підписав листи", - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня т.в.о. міністра закордонних справ Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

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