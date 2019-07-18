МЗС України вимагає розслідування через карту "угорського" Закарпаття
Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ і т.в.о. міністра Єгор Божок.
"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! Генпрокуратура та СБУ мають ініціюватити провадження.Підписав листи", - написав він.
На передовиці👇газети "Карпаталія" ГО"Товариство угорської культури Закарпаття" (https://t.co/BXfPdBh4On) під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність #Угорщині🇭🇺 низки територій #України🇺🇦.Сепаратизм! @GP_Ukraine @ServiceSsu мають ініц-ти провадження.Підписав листи pic.twitter.com/rHWVXCYrzp— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 18 липня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, 15 липня т.в.о. міністра закордонних справ Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.