Ситник анонсував вручення підозри ще одному топчиновнику

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що сьогодні може бути оголошено підозру ще одному високопосадовцю.

Про це він заявив під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сподіваюсь, сьогодні буде оголошена ще одному високопосадовцю підозра", - сказав Ситник.

Водночас він нагадав, що нещодавно були вручені підозри чинному міністру та голові ОДА.

Голова НАБУ також проінформував, що спільно з САП нині напрацьовано "більше трьох десятків підозр", які, за його словами, зараз "у прискореному режимі обговорюються детективами і прокурорами".