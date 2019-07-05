Розслідуванням не вирішиш проблему корупції в Укроборонпромі – Ситник

Вирішити питання з корупцією в Укроборонпромі можна за допомогою аудиту та запуску процесів корпоративного управління.

Так заявив директор НАБУ Артем Ситник у відповідь на прохання прокоментувати кейс корупції в Укроборонпромі під час Конференції з питань корупції та антикорупційних політик у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя думка: ті розслідування, які ми вже провели, показали цю проблему, і на засіданні РНБО якраз було сказано про те, що потрібно провести аудит і запустити процеси корпоративного управління, навіть незважаючи на те, що це специфічне підприємство, там військова сфера. На мою думку, самими розслідуваннями ситуацію не виправиш", - зазначив він.

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Ситник відмітив, що у ситуації з Укроборонпромом загалом потрібно виявляти в ході розслідування причини виникнення корупції, звертати на них увагу і реагувати певними адміністративними рішеннями. "I в першу чергу - це аудит Укроборонпрому і, відповідно, запуск принципів корпоративного управління на цьому підприємстві", - резюмував глава НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Пізніше у НАБУ повідомили, що фірми, які фігурують у розслідуванні журналіста Bihus.info Лесі Іванової, є об'єктами розслідувань детективів бюро.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні. Він також звернувся з проханням на час перевірки викладених у розслідуванні фактів призупинити його повноваження як першого заступника секретаря РНБО України та голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, що підтримав і Президент Петро Порошенко.

Згодом Укроборонпром повідомив, що директор ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" Олексій Бабіч і директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко також були відсторонені від посад.

Син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подав позов до суду на журналістів проекту Bihus.Info Дениса Бігуса і Лесю Іванову.

Верховна Рада доручила Тимчасовій слідчій комісії з розслідування корупції в армії дослідити у найкоротший термін оприлюднені факти щодо зловживань у державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Згодом вийшла чергова серія журналістських розслідувань “Наші гроші”, присвячена зловживанням в Укроборонпромі під час здійснення капітального ремонту двох літаків Ан-26 для іноземного замовника.