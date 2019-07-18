Сесія замість засідання Ради: Тимошенко пропонує Зеленському дату і теми

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає Президента України Володимира Зеленського звернутися до керівництва Верховної Ради з вимогою провести позачергову сесію парламенту у вівторок, 23 липня.

Про це вона заявила під час брифінгу після засідання фракції у четвер, 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми звертаємося зараз до Президента Володимира Зеленського: дійсно, за регламентом, не можна провести позачергове засідання Верховної Ради, але точно можливо і потрібно провести позачергову сесію. І ми пропонуємо зараз Президенту знову же звернутися до Верховної Ради і оголосити проведення позачергової сесії Верховної Ради 23 липня, у вівторок. За законом це можливо зробити. І ми наполягаємо на тому, щоб наші законопроєкти також були включені до порядку денного", - сказала Тимошенко.

При цьому "Батьківщина" збирається направити лист Зеленському, щоби зафіксувати позицію фракції. За словами Тимошенко, в листі буде чітко роз'яснено, що 23 липня можна провести позачергову сесію ВР.

"Також ми направимо перелік своїх законопроєктів, щоб можливо було вже зараз, сьогодні, не відкладаючи вирішити ті питання, які реально турбують людей", - додала вона.

При цьому лідерка "Батьківщини" уточнила, що перший із запропонованих її політсилою законопроєктів стосується повернення газу українського видобутку для споживання українським громадянам і бюджетній сфері, а також встановлення не більше 30% прибутковості на видобуток українського природного газу.

"І тоді ціну на газ можна буде знизити вдвічі, а це означає - ціни на тепло і на гарячу воду. Таким чином, якби сьогодні скликали позачергову сесію, можна було би вирішити питання тарифів", - заявила Тимошенко.

Друге питання, на позачерговому розгляді якого наполягає "Батьківщина", пов'язане із запровадженням обов'язково медичного страхування, адже, за словами Тимошенко, та медреформа, яка на сьогодні діє в Україні, "відмежувала людей від медичної допомоги".

"Ми вважаємо це (запровадження медичного страхування - ред.) єдиним шляхом того, як має бути організована система охорони здоров'я", - наголосила лідерка "Батьківщини".

Окрім того, під час позачергової сесії у фракції пропонують розглянути законопроєкт щодо внесення змін до державного бюджету про встановлення мінімальної пенсії в розмірі 3 тис. 94 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Андрія Парубія із листом щодо скликання 18 липня позачергового засідання парламенту для розгляду трьох внесених ним законопроєктів.

Водночас 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Тому Парубій у відповідь на звернення глави держави заявив, що згідно з регламентом, може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Президент.