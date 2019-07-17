Уряд звільнив Власова з посади очільника ДФС
Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"По ДФС, Власов написав заяву про звільнення. Сьогодні буде ухвалено рішення. Відповідно, з понеділка це звільнення буде реалізовано, до понеділка буде передача справ. ДФС ліквідовується, ми утворили Податкову та Митну служби, там є нові керівники і формуються структури. Ліквідацією займатиметься один з директорів департаментів ДФС", - сказав Гройсман.
Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на зайняття посад керівників ДПС і ДМС. 8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова. У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів України 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.