Керівник ДФС написав заяву про звільнення
Про це він повідомив у соцмережі Фейсбук.
“Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконанння обов`язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України”, - зазначив він.
Нагадаємо, 13 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає від в. о. голови ДФС Олександра Власова написати заяву про відставку через те, що той не звільнив з посад керівників митниць у 4-ох областях - Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій. Президент висунув вимогу про звільнення митників під час наради в Ужгороді 6 липня.
Власов був призначений виконувачем обов'язків голови ДФС у вересні 2018 року. До цього він був начальником Одеської митниці.