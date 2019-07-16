Пентагон готовий розглянути підтримку України на багато років наперед

В.о. міністра оборони США Марк Еспер заявив, що в разі затвердження на цій посаді проведе детальне вивчення можливостей для комплексної багаторічної підтримки України у сфері безпеки.

Про це він заявив у відповідь на запитання сенаторів США в рамках процедури затвердження на посаді, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо моя кандидатура (на посаду глави Пентагону – ред.) буде затверджена, я проведу докладніше оцінювання в цьому питанні з командувачем Американського командування в Європі, заступником міністра оборони з політичних питань та головою Об'єднаного комітету начальників штабів", - підкреслив Еспер.

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У цьому зв'язку він також звернув увагу на зовнішні фактори, такі як тривалі процеси укладання контрактів і здійснення закупівель, які обмежують здатність швидко постачати озброєння в контексті Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI). Водночас, він позитивно оцінив можливість затвердження багаторічної програми допомоги України у сфері безпеки й оборони.

"Хоча Міністерство оборони США наразі здатне забезпечувати найгостріші оперативні потреби України через USAI, можливість освоїти кошти впродовж багаторічного періоду може дати потенційну змогу Пентагону підтримати комплексні можливості відповідно до обставин, наприклад, щодо летальних систем морської оборони", - зауважив Еспер.

Зауважимо, що така підтримка відрізнятиметься від нинішньої форми допомоги, що затверджується щороку в бюджеті Пентагону.