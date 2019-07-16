Для нас не табу говорити з Путіним, якщо це сприяє звільненню бранців - Пристайко

Для української сторони не є забороною телефонні розмови між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним, якщо вони сприятимуть звільненню полонених українців.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Вадим Прийстайко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас не є табу говорити з президентом Російської Федерації, якщо це сприяє звільненню наших людей", - сказав він.

Також Пристайко нагадав, що "практично 99%" нещодавньої першої телефонної розмови Зеленського і Путіна було присвячено звільненню полонених українських моряків та інших бранців.

"Із цієї теми - звільнення наших людей - ми готові говорити, готові говорити щодня, якщо потрібно, щоб просувався цей процес", - додав заступник керівника ОП.

Він не виключив, що у майбутньому телефонні розмови між Зеленським і Путіним знову відбудуться, але зауважив, що про час наступної такої розмови ще не домовлялися.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України і 24 українських моряків.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.