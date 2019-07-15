"Євросолідарність" домагатиметься люстрації Труби

Активісти партії "Європейська Солідарність" планують продовжити пікетування будівлі Держбюро розслідувань з з метою люстрації директора ДБР Романа Труби, який скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба партії.

У "Європейській Солідарності" нагадали, що директор ДБР Труба повідомив, що "під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного".

"Прикро, що директор ДБР не став конкретизувати, кому і хто "зливає" інформацію з його відомства. Бо для цього, як кажуть, є свої причини. Адже у ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що першим оприлюднює конфіденційні дані із Держбюро розслідувань соратник Януковича, ексзаступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов. А самого Романа Трубу називають серед тих, хто на постійній основі контактує з вказаною особою", - йдеться у заяві.

Зазначається, що партія хоче запитати у директора ДБР, проти кого конкретно розпочата службова перевірка щодо витоку інформації з його відомства.

"І чи викликали на допит Андрія Портнова, який має свого "крота" у ДБР? Адже саме він і оприлюднює "злиту" інформацію", - наголосили у полісилі.

Крім того, партія "Європейська Солідарність" заявляє, "що і надалі пікетуватиме будівлю ДБР з метою люстрації директора Романа Труби, який через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці країни".

Як повідомляв Укрінформ, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає, що захопленню приміщення ДБР задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує колишній президент, має бути надана оцінка.

Партія "Європейська солідарність" вимагає від директора Державного бюро розслідувань Романа Труби припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії. Відповідну вимогу активісти "Євросолідарності" оголосили у понеділок, 15 липня, в головному офісі ДБР.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов раніше подав низку заяв до Державного бюро розслідувань про нібито "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.

Фото: eurosolidarity.org