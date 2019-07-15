Труба заявляє, що захопленню ДБР мають дати оцінку

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає, що захопленню приміщення ДБР задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує колишній президент, має бути надана оцінка.

Про це йдеться у заяві директора ДБР.

"Захопленню приміщення ДБР задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує екс-Президент України, має бути надана оцінка", - наголошує Труба.

Зазначається що під будівлею ДБР відбулася акція, учасники якої вийшли за межі правого поля.

"Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля: увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом; заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР; зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР; вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування" або взагалі його скасування. Це називається політичний тиск", - йдеться у заяві.

Наголошується, що серед учасників акції – люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники, а "це – втручання в діяльність правоохоронного органу".

"Останній тиждень політичної кампанії є випробуванням на дотримання європейських цінностей, серед яких незалежність роботи правоохоронної системи. Тим не менш, яким би не був політичних тиск, досудове розслідування буде професійним, незаангажованим та об’єктивним", - переконаний директор ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Європейська солідарність" вимагає від директора Державного бюро розслідувань Романа Труби припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії. Відповідну вимогу активісти "Євросолідарності" оголосили у понеділок, 15 липня, в головному офісі ДБР.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов раніше подав низку заяв до Державного бюро розслідувань про нібито "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.