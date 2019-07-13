Силові структури мають захищати порядок, а не "кошмарити" бізнес – Гройсман

Силові структури мають захищати порядок в країні і не мати зв’язків із бізнесом, і тим паче не впливати на роботу бізнесу.

Про це в ефірі телеканалу «UA:Перший» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Треба позбавити силові органи невластивих функцій співпраці з бізнесом, - зазначив Гройсман. – Вони мають займатися безпекою, а не контрабандою і монополізацією ринків. Силовиків треба прибрати від можливостей тиску на бізнес і створення перешкод для розвитку», - сказав керівник уряду.

Гройсман наголосив, що сектор безпеки і оборони сьогодні фінансується на рівні 5% ВВП. І ключовими завданнями підрозділів правоохоронців, на його думку, мають стати питання правопорядку і захисту прав громадян.

Фото: kmu.gov.ua