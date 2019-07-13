ОПОРА подала до поліції майже 700 заяв про передвиборчі порушення
Про це повідомила координаторка громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
"В цілому громадянська мережа ОПОРА подала 699 звернень і заяв до Нацполіції щодо тих порушень, які фіксувала. 70% з них - це порушення правил ведення передвиборчої агітації або фінансування виборів, або ж розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних", - зазначила вона.
"Якщо говорити загалом про факти, які стосуються вже кримінальних злочинів - наші спостерігачі зареєстрували 38 таких повідомлень, щодо них переважно відкривались кримінальні провадження. Частина з них стосується підкупу виборців", - додала Айвазовська.
Раніше радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко повідомив, що за час передвиборчої кампанії правоохоронці отримали понад три тисячі повідомлень про порушення, пов'язані із виборами.