ОПОРА подала до поліції майже 700 заяв про передвиборчі порушення

Громадянська мережа ОПОРА подала майже 700 звернень та заяв до поліції щодо порушень, пов'язаних із виборчою кампанією.

Про це повідомила координаторка громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"В цілому громадянська мережа ОПОРА подала 699 звернень і заяв до Нацполіції щодо тих порушень, які фіксувала. 70% з них - це порушення правил ведення передвиборчої агітації або фінансування виборів, або ж розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних", - зазначила вона.

"Якщо говорити загалом про факти, які стосуються вже кримінальних злочинів - наші спостерігачі зареєстрували 38 таких повідомлень, щодо них переважно відкривались кримінальні провадження. Частина з них стосується підкупу виборців", - додала Айвазовська.

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Раніше радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко повідомив, що за час передвиборчої кампанії правоохоронці отримали понад три тисячі повідомлень про порушення, пов'язані із виборами.