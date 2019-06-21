ОПОРА назвала одне із основних порушень під час виборчої кампанії

Під час нинішнього етапу кампанії з позачергових виборів народних депутатів України одним із основних порушень лишається проблема непрозорості фінансування агітаційної діяльності кандидатів.

Про це заявила координаторка виборчих та політичних програм Громадської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

“Серед основних порушень цього етапу можемо стверджувати, що залишається проблема непрозорості фінансування виборчих кампаній, зважаючи на те, що окремі партії вже розпочали агітаційну діяльність, використовую чи логотип політичної партії, чи слогани, презентуючи кандидатів, які йдуть за списками партій, але, тим не менше, не маючи в той момент статусу суб’єкта виборчого процесу, що означає, що вони не відкрили виборчий фонд”, - зазначила вона.

Водночас Айвазовська запевнила, що нинішній етап виборчої кампанії, що включав висування кандидатів, проведення з’їздів партій, реєстрацію кандидатів та початок роботи ОВК, “найбільш спокійний”.

Разом з тим вона проінформувала, що за період із 1 червня спостерігачі ОПОРИ подали до поліції 41 повідомлення про вчинення адміністративних правопорушень щодо більше, ніж 100 фактів порушення виборчого законодавства.

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У свою чергу аналітик ОПОРИ Олександр Неберикут позитивно оцінив діяльність Центральної виборчої комісії на цьому етапі виборчої кампанії.

“Що стосується діяльності Центральної виборчої комісії — вона працювала достатньо інтенсивно, у принципі був забезпечений належний рівень прозорості з точки оприлюднення рішень, доступу до засідань комісії”, - зазначив він.

За словами експерта, за менш, ніж місяць із початку виборчої кампанії, ЦВК прийняла 198 постанов, більшість із яких стосувалася реєстрації кандидатів у народні депутати, довірених осіб, внесення змін до складу ОВК, а також були виконані ключові процедури щодо затвердження календарного плану, кошторису виборів тощо.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.