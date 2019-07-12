Спікер закрив останнє засідання десятої сесії Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради VIII скликання.

Про це він оголосив на засіданні парламенту у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до календарного плану, 12 липня передбачено завершення пленарної роботи десятої сесії VIII скликання. Нагадую усім, що наступного тижня з 15 по 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісія і фракціях. Десята сесія Верховної Ради України VIII скликання завершить свою роботу 19 липня, а останнє пленарне засідання десятої сесії ВР VIII скликання оголошую закритим", - сказав спікер.

Після цього прозвучав Державний Гімн України.

У сесійній залі парламенту присутні Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду.

Згідно з календарним планом, 12 липня відбулося і останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.