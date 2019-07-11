Молдова хоче покласти край контрабанді на молдавсько-українському кордоні - Санду

Молдова виступає за встановлення спільного, постійного й ефективного контролю на контрольно-пропускних пунктах молдавсько-українського кордону.

Про це заявила прем'єр-міністр Молдови Мая Санду під час спільної прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми (Молдова й Україна) спробуємо встановити постійний і функціональний контроль на кордоні, щоб покласти край транскордонній злочинності та контрабанді», - зазначила Санду.

За її словами, Молдова також сподівається на ефективне партнерство з Україною щодо поліпшення екологічної ситуації на Дністрі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Молдова й Україна домовилися про встановлення пунктів спільного контролю на молдавсько-українському кордоні. Донині встановлено 6 спільних КПП, у тому числі на найбільшому КПП - «Кучурган-Первомайськ» на центральній (придністровській) ділянці молдавсько-українського кордону.

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду знаходиться в Україні з офіційним візитом.