Молдова розглядає партнерство з Україною як засаду власної безпеки - Санду

Україна та Молдова прагнуть однієї мети – європейської інтеграції, а також імплементації угоди про асоціацію з ЄС.

Про це заявила на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції прем'єр-міністр Молдови Майя Санду у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене честь бути у Києві - столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки відваги, сили та стійкості у боротьбі за свою незалежність. Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України. Я відчуваю любов, повагу та шану до українців, які пожертвували своїми життями, щоб захистити свою країну, її суверенітет та майбутнє як європейської держави. Європейська інтеграція є спільною метою України та Молдови», - наголосила Санду.

За її словами, Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною, як важливу засаду власної безпеки.

«Європейська асоціація та імплементація угоди про асоціацію з Європейським Союзом – наші основні спільні з Україною цілі», - підкреслила Санду.

Вона запевнила, що уряд Молдови прагне зміцнити двосторонні відносини з Україною в економічному та енергетичному секторах.

«Ми прагнемо встановити постійний та повноцінний контроль над кордонами, щоб захистити їх від злочинності та контрабанди», - зазначила прем'єр.