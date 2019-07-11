Україна-Молдова: Зеленський не бачить проблем із поїздками за внутрішніми ID-картками
Укрінформ
Володимир Зеленський не виключив, що громадяни України та Молдови зможуть здійснювати взаємні поїздки за внутрішніми паспортами — ID-картками.
Про це він заявив під час спільної з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Не бачу жодних проблем у тому, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками”, - сказав Зеленський за результатами зустрічі з главою молдовського уряду.
Також він наголосив на важливості забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові.
“На мою думку, важливо зберігати диференційний підхід до українських шкіл та вивчення української мови в Молдові”, - підкреслив президент.