Україна-Молдова: Зеленський не бачить проблем із поїздками за внутрішніми ID-картками

“Не бачу жодних проблем у тому, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками”, - сказав Зеленський за результатами зустрічі з главою молдовського уряду.

Також він наголосив на важливості забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові.

“На мою думку, важливо зберігати диференційний підхід до українських шкіл та вивчення української мови в Молдові”, - підкреслив президент.