Україна-Молдова: Зеленський не бачить проблем із поїздками за внутрішніми ID-картками

Україна-Молдова: Зеленський не бачить проблем із поїздками за внутрішніми ID-картками

Укрінформ
Володимир Зеленський не виключив, що громадяни України та Молдови зможуть здійснювати взаємні поїздки за внутрішніми паспортами — ID-картками.
Про це він заявив під час спільної з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не бачу жодних проблем у тому, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками”, - сказав Зеленський за результатами зустрічі з главою молдовського уряду.

Також він наголосив на важливості забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові.

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“На мою думку, важливо зберігати диференційний підхід до українських шкіл та вивчення української мови в Молдові”, - підкреслив президент.

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