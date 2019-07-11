Зеленський обговорив із Санду перспективи об’єднання енергосистем країн з Європою
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Молдови Майя Санду обговорили перспективи об’єднання енергосистем двох держав з енергосистемою континентальної Європи.
Про це він розповів під час спільної з главою молдовського уряду пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Окремо ми обговорили переспективи об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи”, - зазначив Президент.
Крім того, Зеленський запевнив молдовську сторону в надійності України як постачальника електроенергії до їх країни.
Глава держави також нагадав, що у 2018 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 11 % і склав майже 1 млрд доларів США. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом буде досягнуто такого ж показника, “тільки без слова “майже”.