Зеленський обговорив із Санду перспективи об’єднання енергосистем країн з Європою

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Молдови Майя Санду обговорили перспективи об’єднання енергосистем двох держав з енергосистемою континентальної Європи.

Про це він розповів під час спільної з главою молдовського уряду пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окремо ми обговорили переспективи об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи”, - зазначив Президент.

Крім того, Зеленський запевнив молдовську сторону в надійності України як постачальника електроенергії до їх країни.

Глава держави також нагадав, що у 2018 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 11 % і склав майже 1 млрд доларів США. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом буде досягнуто такого ж показника, “тільки без слова “майже”.