Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова

Кандидат в народні депутати зі списку партії «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу Еспресо звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом обміняти її на військовополонених українських моряків та Олега Сенцова.

Про це пише Главком.

«Якщо ти говориш, що треба поміняти полонених - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він вже достатньо відсидів і я готова зайняти його місце. Роби щось», - заявила Чорновол.

«Проти мене навіть фейкова справа у «рашці» є», - додала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше президент Зеленський у своєму виступі висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених.

Як відомо, сьогодні Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі президента України, ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків.