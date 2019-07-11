Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова
Укрінформ
Кандидат в народні депутати зі списку партії «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу Еспресо звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом обміняти її на військовополонених українських моряків та Олега Сенцова.
Про це пише Главком.
«Якщо ти говориш, що треба поміняти полонених - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він вже достатньо відсидів і я готова зайняти його місце. Роби щось», - заявила Чорновол.
«Проти мене навіть фейкова справа у «рашці» є», - додала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук.
Раніше президент Зеленський у своєму виступі висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених.
Як відомо, сьогодні Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі президента України, ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків.