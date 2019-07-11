Парубій закрив позачергову Раду, завтра — останнє засідання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив позачергове засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Парубій наголосив, що у п'ятницю 12 липня відбудеться закриття сесії, і запросив народних депутатів бути присутніми в залі.

Перед цим депутати заслухали звіт заступника голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляни Фещук.

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На вечірньому засіданні депутати відхилили проєкт постанови Президента 10381 "Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України". Відповідно, подання Володимира Зеленського про призначення на пост міністра закордонних справ Вадима Пристайка не розглядалося.

Нагадаємо, 21 травня Президент Володимир Зеленський видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.