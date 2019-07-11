"Може бути цікаво": Путін відреагував на пропозицію Зеленського щодо переговорів

Росія готова до переговорів щодо України в будь-якому форматі, але зустріч має бути опрацьована, а в Києві має бути сформовано уряд.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів про його реакцію на пропозицію Президента України Володимира Зеленського провести зустріч за участю лідерів ФРН, Франції, США і Великобританії, повідомляє ТАСС.

"Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, в тому числі від розширення "нормандського формату", - сказав Путін.

"Але, по-перше, цей "нормандський формат" і зустріч на вищому рівні мають бути добре підготовлені, це очевидна річ", - сказав він.

"По-друге, більш-менш про щось можна буде говорити після остаточного формування нового уряду України і проведення виборів до парламенту країни", - продовжив президент Росії.

"По-третє, я не знаю, як реагують (на це запрошення - ред.) інші учасники запропонованого формату", - додав Путін.

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Він нагадав, що прем'єр Великої Британії Тереза Мей незабаром припиняє роботу на цій посаді. "Вона в якій якості запрошується на цю зустріч? Вона взагалі згодна чи ні? Не зрозуміло," - сказав Путін. "Американська адміністрація як реагує? Ми не знаємо", - продовжив він. "Як реагують Німеччина, Франція? Це все питання, які підлягають опрацюванню", - додав президент РФ.

"Ми ніколи не відмовлялися від контактів, якщо вони йдуть на користь. І це (пропозиція - ред.) теж може бути цікавою", - заявив Путін.

Як повідомлялося, 8 липня Президент України Володимир Зеленський через Facebook звернувся до президента Росії з пропозицією зустрітися в Мінську за посередництва США, Великої Британії, ФРН і Франції. Водночас Зеленський запропонував покликати в "компанію для розмови" президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.