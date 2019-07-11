Суд ЄС скасував санкції 2016-2018 років проти Януковича та його оточення

Рішення стосується колишнього президента України Віктора Януковича, одного з його синів, Олександра Януковича, а також Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки, Андрія Клюєва, які в 2014 році були включені до переліку осіб, до яких застосовувалося заморожування фондів, на підставі того, що вони були суб'єктами кримінального переслідування в Україні з розслідування злочинів у зв'язку із розтратою державних коштів та їх незаконним виведенням з країни.

Як йдеться у повідомленні, суд анулював акти Ради ЄС, якими обмежувальні дії проти Віктора Януковича та проти одного з його синів продовжувалися у період з 6 березня 2016 року по 6 березня 2017 року, а також з 6 березня 2017 року і до 6 березня 2018 року та з 6 березня 2018 року по 6 березня 2019 року, стосовно решти перерахованих вище осіб.

Підставою для такого рішення стала нездатність української сторони довести, що дії проти згаданих осіб супроводжувалися гарантіями їх права на ефективний правовий захист.

Як уточнили для Укрінформу з дипломатичних джерел, рішення Суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України. За інформацією цих же джерел, рішення суду ЄС не скасовує чинні санкції проти 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення, які були продовжені у березні 2019 року. Ці санкції залишатимуться чинними.