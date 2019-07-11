Реванш може стати реальністю, якщо нічого не робити - Клімкін

Якщо вдатися до тотальної бездіяльності, реванш може стати реальністю.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав у інтерв'ю Громадському.

"Я вважаю, що реванш може стати реальністю. Поки що це не так, але може стати. І якщо вдатися до тотальної бездіяльності і дивитися отак навколо, то шанс абсолютно реальний", - вважає Клімкін.

Він наголосив, що більше побоювань у нього викликає те, що Росія буде втягувати Україну в "русский мир" і запустить процес фрагментації нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер 11 липня нардепи знову спробують за поданням президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цей пост Вадима Пристайка.