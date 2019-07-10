Клімкін радить Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порадив Президенту Володимиру Зеленському зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним лише у присутності міжнародних партнерів та друзів України.

Про це Клімкін заявив в ефірі Громадського, коментуючи заяву Зеленського про можливу зустріч з Путіним.

Зараз щодо врегулювання ситуації на Донбасі та повернення Криму можна шукати новий формат переговорів, але перемовини мають відбуватися лише за присутності західних партнерів, підкреслив Клімкін.

"Я однозначно був би за те, щоб ця зустріч відбулася разом із нашими друзями та партнерами. На них потрібно покладатися. Іноді з ними непросто говорити, але вони в цій історії конче потрібні. Який це буде формат – Нормандський, Штати, комбінація, ЄС – про це можна розмовляти. Але я однозначно раджу Зеленському зустрічатися з Путіним за столом з нашими друзями і партнерами. Тут це мегазнак оклику", — додав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, телеканал бізнес-партнера Віктора Медведчука NewsOne і російський пропагандистський канал "Росія24" планували провести телеміст під назвою "Надо поговорить".

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим піарходом, який має на меті розділити українців на два табори. А також він запропонував Путіну провести переговори щодо ситуації на Донбасі у Мінську у присутності лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявили, що розглянуть пропозицію Зеленського про зустріч із Путіним у Мінську.

Як відомо, Клімкін представляв в Україну у форматі Нормандських переговорів (за участі представників РФ, Франції та Німеччини), мета такого формату — врегулювати ситуацію на Донбасі.