У США сподіваються, що Зеленський продемонструє незалежність від олігархів

Перші кроки Президента Володимира Зеленського дають надію, що він продемонструє свою широку незалежність від олігархів та продовжить втілення складних реформ, у тому числі судової системи та ВПК України.

Таке переконання висловили ексдиректор ЦРУ й командувач Центрального командування США Девід Петреус та колишній посол США в Україні Джон Гербст на сторінках The Hill.

"Перші призначення нового Президента дають надію на те, що реформи, яких прагне (український – ред.) народ, можуть бути реалізовані. Безумовно, існують занепокоєння з приводу призначення голови офісу президента, який працював у одного з найвідоміших олігархів країни, але Президент Володимир Зеленський матиме широкі можливості продемонструвати свою незалежність", - зазначається в публікації.

При цьому підкреслюється, що заплановані на 21 липня парламентські вибори, очевидно, посилять владу президента, наділивши його більшістю в парламенті, необхідної для прийняття законів без зайвої допомоги.

Інший великий виклик для Зеленського полягає у відсутності у нього політичного досвіду та спроб Росії зіграти на цьому. "Це те, чому екс-полковник КДБ Володимир Путін вчився використовувати", - наголосили Гербст і Петреус.

Натомість, Зеленський вже продемонстрував кмітливість, йдеться в публікації. "Будучи щойно обраним Президентом, він спритно відреагував на першу провокацію Путіна щодо видачі російських паспортів українським громадянам на підконтрольній Кремлю території Донбасу на сході України", - зауважили експерти.

Крім того, вони зазначили, що Зеленський під час перших закордонних поїздок до Брюсселя, Парижа й Берліна підтвердив свою зацікавленість у розширенні співпраці України з ЄС і НАТО.