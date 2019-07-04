Коломойський каже, що лише телефоном “морально підтримує” Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський стверджує, що не зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським після його інавгурації, але інколи спілкується з ним телефоном.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новое время", частини якого викладено на сайті НВ.

"Через вас же (журналістів - ред.), знову ж таки, не було (зустрічі - ред.). Через Михайла Ткача (журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" - ред.)”, - сказав Коломойський.

При цьому він зазначив, що іноді спілкується з Зеленським телефоном, розпитує, як справи, щоб "морально підтримати". Але таких розмов було небагато останнім часом - дві-три.

Коломойський заявив, що вони з Зеленським не обговорюють парламентські вибори, але в цілому він симпатизує новому Президентові, "розуміє, як йому нелегко", і бажає удачі.

Коментуючи зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що “офіційної зустрічі” не було, можливо, Зеленський "обмовився".

Відповідаючи на запитання, чи підтримує Коломойський контакти зі своїм колишнім адвокатом, а нині головою Офісу Президента Андрієм Богданом, бізнесмен заявив, що спілкується зі своїм ексюристом нечасто, і при цьому державні справи вони не обговорюють.

"Так, спілкувалися (під час виборчої президентської кампанії - ред.). А зараз мало, рідко спілкуємося. Він завантажений сильно. З Богданом спілкуємося телефоном, один раз бачив за місяць", - сказав Коломойський.