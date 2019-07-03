Секретар РНБО каже, що не бачить впливу Коломойського на Зеленського

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що не бачить безпосереднього впливу олігарха Валерія Коломойського на Президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання, наскільки реальний вплив Коломойського на Зеленського, і чи зріс він відтоді, як Зеленський став Президентом.

"Я в своїй роботі такого впливу не бачу. Є люди, які асоціюються з Коломойським по минулій роботі, хтось по інших зв'язках. Вони є і в списку (партії "Слуга народу" – ред.)… Але я безпосереднього впливу Коломойського на Зеленського не бачу", - зазначив Данилюк.

Він також зауважив, що голова Офісу президента України Андрій Богдан, якого також асоціюють з Коломойським, уже не є адвокатом останнього і "проводить самостійну політику".

"Він був адвокатом, формально. Як це можна коментувати? Він був адвокатом Коломойського... По-перше, він уже не адвокат Коломойського. Зараз він проводить самостійну політику. Якби він цього не робив, я думаю, що Президент Зеленський швидко би цю ситуацію виправив", - підкреслив Секретар РНБО.