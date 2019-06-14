Верховний суд зобов’язав ПриватБанк виплатити Коломойському 25 мільйонів

"Касаційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 6 березня 2019 у справі Господарського суду міста Києва № 910/22722/17, залишити без змін", - ідеться в документі.

Раніше Товариство з обмеженою відповідальністю "Акватера" звернувшись у суд із позовом, просило стягнути з Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" (далі - відповідач) заборгованість за кредитним договором №19 від 3 березня 2009 у розмірі 24 977 962,00 грн.

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що внаслідок виконання позивачем обов`язку відповідача у зобов`язанні за кредитним договором в межах забезпеченої іпотекою частини заборгованості у розмірі 24 977 962,00 грн, позивач отримав права кредитора у кредитному договорі в частині виконаного зобов`язання.

У свою чергу, ПриватБанк у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.

Відомо, що ТОВ "Акватера" займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Зазначається, що кінцевими бенефіціарами є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський.