Словаччина готова прийняти саміт "нормандської четвірки"

Словаччина, як головуюча країна в ОБСЄ, у 2019 році готова прийняти зустріч очільників держав "нормандської четвірки" (Україна та Росія як сторони конфлікту і Франція та Німеччина як посередники).

Про це заявив у вівторок діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак під час пресконференції за результатами неформального міністерського засідання ОБСЄ у Високих Татрах, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна – це один із наших пріоритетів ми б хотіли відновлення "нормандського формату". Я думаю, що зараз трохи зарано говорити про саміт. Але цього тижня буде зустріч на рівні експертів у "нормандському форматі", і я думаю, що це є дуже бажаним, щоб "нормандський формат" також зустрівся на найвищому політичному рівні. Очевидно, для нас буде за честь організувати таку зустріч тут, у Словаччині", - заявив Лайчак, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є можливим проведення саміту між Україною та Росією як сторонами конфлікту до завершення Словацького головування в ОБСЄ (до кінця 2019 року).

Водночас, додав міністр, він би не хотів наразі говорити "про речі, які не підтверджені".

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Поруч із цим, діючий голова ОБСЄ вказав на необхідність обговорення того, як можна покращити страждання простих людей у зоні конфлікту.

"Разом з моїми колегами ми підготували план з відбудови довіри, і цей план, власне, був підтриманий і Москвою, і Києвом. І перший крок в цьому плані – розведення сил в районі Станиці Луганської… Також сюди входять розмінування та відбудова інфраструктури", - сказав Лайчак.

Як повідомляв Укрінформ, неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав-учасниць ОБСЄ проходила у вівторок, 9 липня, у Високих Татрах у Словаччині.