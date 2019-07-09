Ексголова Запорізької області не виключає, що йому можуть вручити підозру

Ексголова Запорізької області не виключає, що йому можуть вручити підозру

Укрінформ
Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль не виключає, що НАБУ може вручити йому підозру, проте заявляє, що його справа не має судової перспективи.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Із засобів масової інформації я дізнався, що Національне антикорупційне бюро просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру узгодити повідомлення мені про підозру. Вже кілька років поспіль я «насолоджуюсь» цілеспрямованим переслідуванням. Не виключено, що воно штучно стимулюється тими політиками і бізнесменами, на заваді чиїх протиправних оборудок в Запорізькій області я став", - написав Бриль.

За словами Бриля, його статки та доходи вивчались різними органами за різних обставин.

"І питань не лишилось ні в кого… окрім безпрецедентних заяв, які нині системно та слово в слово розтиражовано багатьма ЗМІ. Вочевидь нині детективи НАБУ не змогли пояснити власному керівництву, що вони дарма здійснювали слідчі дії протягом майже двох років. Тому вирішили, що найкращим виходом з ситуації, що затяглася, буде оголошення мені повідомлення про підозру. Нехай воно буде необґрунтованим. Але ж можна буде вчергове відзвітувати про позитивні показники. І неважливо, що справа так і не дійде до суду – головне встигнути кинути брудом, аби хтось отримав політичні дивіденди. Та все ж таки не забувайте: я вам не по зубах! Як три роки тому - так і сьогодні!”, - заявив Бриль.

Сьогодні зранку одне зі ЗМІ повідомило з посиланням на свої джерела, що НАБУ просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру узгодити повідомлення про підозру колишньому очільнику Запорізької області, і що проєкт підозри вже надійшов на розгляд керівництва САП.

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Як повідомлялося раніше, Костянтин Бриль підозрюється в декларуванні недостовірної інформації.

Раніше досудове розслідування встановило, що голова облдержадміністрації, отримуючи річний дохід в розмірі близько $10 тис., кілька разів на рік разом з дружиною і дочками подорожує за кордон, а саме: в Туреччину, Італію, Німеччину, Францію, Грецію та Ізраїль, де зупиняється в дорогих готелях. Крім того, дочки Бриля навчаються в приватній школі Києва, вартість навчання в якій становить $10 тис. за одну дитину в рік.

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