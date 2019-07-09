Ексголова Запорізької області не виключає, що йому можуть вручити підозру

“Із засобів масової інформації я дізнався, що Національне антикорупційне бюро просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру узгодити повідомлення мені про підозру. Вже кілька років поспіль я «насолоджуюсь» цілеспрямованим переслідуванням. Не виключено, що воно штучно стимулюється тими політиками і бізнесменами, на заваді чиїх протиправних оборудок в Запорізькій області я став", - написав Бриль.

За словами Бриля, його статки та доходи вивчались різними органами за різних обставин.

"І питань не лишилось ні в кого… окрім безпрецедентних заяв, які нині системно та слово в слово розтиражовано багатьма ЗМІ. Вочевидь нині детективи НАБУ не змогли пояснити власному керівництву, що вони дарма здійснювали слідчі дії протягом майже двох років. Тому вирішили, що найкращим виходом з ситуації, що затяглася, буде оголошення мені повідомлення про підозру. Нехай воно буде необґрунтованим. Але ж можна буде вчергове відзвітувати про позитивні показники. І неважливо, що справа так і не дійде до суду – головне встигнути кинути брудом, аби хтось отримав політичні дивіденди. Та все ж таки не забувайте: я вам не по зубах! Як три роки тому - так і сьогодні!”, - заявив Бриль.

Сьогодні зранку одне зі ЗМІ повідомило з посиланням на свої джерела, що НАБУ просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру узгодити повідомлення про підозру колишньому очільнику Запорізької області, і що проєкт підозри вже надійшов на розгляд керівництва САП.

Як повідомлялося раніше, Костянтин Бриль підозрюється в декларуванні недостовірної інформації.

Раніше досудове розслідування встановило, що голова облдержадміністрації, отримуючи річний дохід в розмірі близько $10 тис., кілька разів на рік разом з дружиною і дочками подорожує за кордон, а саме: в Туреччину, Італію, Німеччину, Францію, Грецію та Ізраїль, де зупиняється в дорогих готелях. Крім того, дочки Бриля навчаються в приватній школі Києва, вартість навчання в якій становить $10 тис. за одну дитину в рік.