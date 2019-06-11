Звільнений голова Запорізької ОДА не виключає, що балотуватиметься у Раду

Звільнений Президентом голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не виключає своєї участі у дострокових парламентських виборах.

Про це він сказав кореспондентові Укрінформу.

“Дуже довго спостерігав, як політичні опоненти самі придумували мені якийсь 79-й округ і партії. В мене з’явилась думка: може, й піти на вибори? Але ще в роздумах, до 20 червня в мене є час”, - сказав Бриль.

За його словами, якщо він вирішить балотуватись у парламент, то в жодному разі - від політичної сили.

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“Ніколи не був членом ніякої партії. Якщо буду йти, то тільки самовисуванцем”, - додав Бриль.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив голів 15 облдержадміністрацій.