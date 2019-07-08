Гройсман: Климпуш-Цинцадзе зчинила політичний скандал "на камери"

Володимир Гройсман заявляє, що врегулював би питання участі в саміті Україна - ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе, якби віцепрем'єр йому зателефонувала, але вона спеціально влаштувала політичний скандал.

Про це глава уряду сказав у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Я про це дізнався з мережі інтернет. Саміт Україна - ЄС - це саміт президентського рівня. Офіс президента України формує склад делегації. Це суто питання Офісу президента. Очевидно, що поряд з іншими віцепрем'єрами, які були у складі делегації, могла бути на саміті і профільний віцепрем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Я не бачу жодних застережень. Але те, що відбулося, має тільки одну причину - замість того, щоб потелефонувати мені про технічну проблему, що когось не допускають (бо я цього не знав), я б зв'язався з Офісом президента і вжив би заходів, аби врегулювати цю проблему - якби про неї знав. Але замість того віцепрем'єр-міністр створює скандал просто перед входом до Маріїнського палацу. Більше того - скандал на камери", - зазначив Гройман.

За його словами, ця ситуація наводить його на думку, що у Климпуш-Цинцадзе "було бажання не взяти участь у роботі саміту, а влаштувати політичний скандал".

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який пройшов у Маріїнському палаці в Києві.

Про це розповіла сама чиновниця у Facebook, опублікувавши відео, на якому видно, що охоронці перед входом до Маріїнського палацу не змогли знайти її в списках осіб, запрошених на саміт.

Климпуш-Цинцадзе також сказала журналістам, що зі списку її начебто виключив глава уряду. Однак прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук відкинув це звинувачення, заявивши, що склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр.