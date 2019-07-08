Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС

"Такого в моїй практиці ще не було. Віцепрем'єра з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС. Нема в списках учасників ні мене, ні Ольги Стефанишоної. Тобто людей, які координують всі євроінтеграційні процеси та готували цей саміт, на саміті нема", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Чиновниця також опублікувала відео, на якому видно, що охоронці перед входом до Маріїнського палацу не змогли знайти її в списках запрошених на саміт.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 липня, у Києві відбувається 21-й саміт Україна - Європейський Союз.