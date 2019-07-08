Президент просить Раду внести зміни до закону про Антикорупційний суд

“8 липня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, що надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців”, - ідеться в повідомленні.

В ОП розповіли, що запропонованими змінами до закону «Про Вищий антикорупційний суд України» уточнюється його підсудність.

Пропонується, аби ВАКС зосереджувався на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.

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Водночас пресслужба президента навела дані, що станом на травень до ВАКС планувалося передати близько 3600 кримінальних проваджень, з яких лише 5% стосуються безпосередньо корупції на високих посадах, яку розслідували детективи НАБУ.

Після ухвалення відповідних пропозицій Вищий антикорупційний суд у складі 26 суддів першої інстанції та 12 суддів Апеляційної палати уникнуть надмірного навантаження, а значить – оперативно ухвалюватимуть рішення стосовно корупції високопосадовців.

На сайті Верховної Ради відповідний закон, ініційований президентом, зареєстрований під № 10426. Наразі документ “передано на розгляд керівництву”.