Разумков сподівається, що українські телеканали відмовляться від ідеї телемостів з РФ

Проведення телемостів з Росією та подібного роду медійних заходів не є тим засобом, який дозволить завершити війну.

Таку думку голова політичної партії "Слуга народу” Дмитро Разумков висловив на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, такими медійними засобами ми не зможемо завершити війну, а треба реально докладати зусилля для розв'язання цієї ситуації",- сказав Разумков.

Він звернувся до представників ЗМІ із проханням зрозуміти, що купівля телеканалів окремими людьми не означає володіння працівниками. "У кожного журналіста є своя внутрішня позиція, якої дотримуються і яку сповідують. Я впевнений, що 99% ваших колег є патріотами держави",- сказав голова партії.

Разумков сподівається, що українські телеканали відмовляться від ідеї проведення телемостів з Росією. "Це було би правильно з точки зору людської, громадянської, професійної та національної", - підкреслив політик.

Він вважає, що нині окремі політичні сили намагаються розколоти українське суспільство заради отримання для себе політичних балів. "Я вважаю,що це аморально як мінімум. Ми ніколи не підемо по цьому шляху", - додав він.

Разумков наголосив, якщо російська сторона готова до діалогу, то Президент України Володимир Зеленський готовий говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою "Надо поговорить" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Т.в.о голови СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки та оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст "Надо поговорить" українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24" дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами. Та запропонував Президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори щодо мирного врегулювання на Донбасі разом із президентом США Дональдом Трампом, прем'єром Великої Британії Терезою Мей, канцлером ФРН Ангелою Меркель та Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський також висловив переконання, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко надасть можливість провести таку зустріч у Мінську.

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

В СБУ наголосили, що телеканали NewsOne та "112 Україна" включені у санкційний список Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.