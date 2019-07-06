Кістіон вважає замовленням поширену у ЗМІ інформацію щодо розкрадання держкоштів

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон вважає поширені в ЗМІ звинувачення одного з віце-прем'єрів у розкраданні державних коштів політичним замовленням, до якого залучені кадри Служби Безпеки України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення одного з віце-прем'єрів у розкраданні державних коштів. Журналісти окремих видань згадують моє прізвище, тому вимушений реагувати. Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучені ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби Безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося", - написав Кістіон.

Він зазначив, що метою, швидше за все, є намір прибрати його з передвиборчого поля та пройти до нового парламенту.

"Це не подобається моїм опонентам зі старої команди БПП. Замовність цієї провокації доводить і те, що в соціальних мережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через пабліки під грифом «Реклама», а на підігріві працює ціла армія ботів... З огляду на це, звертаюся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування щодо цієї ситуації та зробити необхідні кадрові висновки", - написав Кістіон.