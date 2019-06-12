ЦВК зареєструвала ще 17 кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія у середу зареєструвала ще 17 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі ЦВК.

"Комісія зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед зареєстрованих кандидатів у депутати — Володимир Кістіон (округ №11), Олег Недава (округ №47), Володимир Весьолкін (№51), Сергій Мінько (округ №80), Василь Красюк (округ № 113), Віктор М’ялик (округ №155).

Загалом станом на 12 червня ЦВК зареєструвала в одномандатних виборчих округах 135 кандидатів у народні депутати, в тому числі 128 тих, які балотуються у порядку самовисування, та 7 - висунутих політичними партіями.

Водночас Комісія відмовила в реєстрації 2 кандидатам у народні депутати: Коваля В.Д., висунутого на позачергових виборах в порядку самовисування в окрузі № 169, і Тарасова І.О., висунутого Ліберально-демократичною партією України в окрузі № 163, у зв’язку з відсутністю необхідних документів.

Крім того, ЦВК зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на позачергових виборах народних депутатів України в закордонному виборчому окрузі.

Як повідомляв Укрінформ, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.