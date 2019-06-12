Зі списку "Слуги народу" виключили трьох кандидатів

Ірина Панченко, Дмитро Співак і Вадим Гутцайт вибули зі списку кандидатів у народні депутати політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, 25-річна киянка Ірина Панченко є донькою бізнесмена з Кіровоградщини Сергія Панченка. Місце у списку "Слуги народу" їй нібито купили за $2 млн. Посередником, імовірно, виступив колишній народний депутат, екс-глава Кримської та Львівської митниці Віктор Тимошенко.

Окрім того, додали в політсилі, "Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії".

Результати постпраймеріз пообіцяли оприлюднити після наступного етапу з’їзду партії у липні.