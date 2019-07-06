Саміт Україна-ЄС не повинен стати бюрократичною вправою — Порошенко

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 8 липня за домовленістю, досягнутою з лідерами ЄС ще за президентства Петра Порошенка, повинен бути наповнений реальним змістом, а не перетворюватись на формальний протокольний захід.

Про це п’ятий президент України пише у свій статті для європейського видання Euobserver, повідомляє сайт Євросолідарності.

Він, зокрема, зазначив, що ще у 2017 році запропонував у рамках євроінтеграції України ініціативу «чотирьох союзів», яка полягає в асоціації з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком ЄС, митним та енергетичним союзами.

Інтеграція України у Шенгенську зону означатиме скасування прикордонного контролю і загальну візову політику для третіх держав. Митний союз – це відсутність митних зборів та обмежень між країнами-членами, єдиний зовнішній тариф для торгівлі з третіми країнами. Єдиний цифровий ринок передбачає розвиток інфраструктури 5G, єдині тарифи у роумінгу, а також інвестиції у штучний інтелект і суперкомп’ютери. Енергетичний союз має на меті зниження залежності від поставок енергоносіїв з Росії, гарантування стабільних цін на енергоносії.

Ініціатива "чотирьох союзів" має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства нашої держави у ЄС, – переконаний Порошенко.

"Україна повинна повною мірою використати принципи та інструменти Угоди про асоціацію з метою забезпечення поступової секторальної інтеграції до ринку ЄС, а також створення сприятливих умов для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році", – наголосив лідер Євросолідарності.

Окремої уваги вимагає енергетичне партнерство України та Європейського Союзу, зазначає Порошенко, – особливо з огляду на спроби Росії витіснити Україну з газотранспортного ринку і загнати назад у "газову" кабалу.

"Необхідно посилити наше стратегічне енергетичне партнерство і об’єднати зусилля для вирішення існуючих проблем у цій сфері, включаючи зупинення будівництва Північного потоку 2, досягнення домовленості про новий контракт на транзит газу між Україною та Росією після 2019 року на основі законодавства ЄС", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

"Формула перемоги на найвищому рівні – "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС". Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", – наголошує Порошенко.

Як повідомлялося, 8 липня керівники Європейського Союзу та президент України зберуться в Києві на XXI Саміті Україна-ЄС.

Переклад статті Петра Порошенка для Euobserver розміщений на сайті “Європейської солідарності”.