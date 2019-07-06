Порошенко: Європейські партнери мають посилити санкційний тиск на Росію

Керівництво України та ЄС на саміті 8 липня мають не просто підтвердити спільне прагнення до солідарності у контексті російської агресії на Донбасі, має бути визначена стратегія нарощення санкційного тиску, ширша за обсягом і ефективніша за змістом.

Про це йдеться у статті п’ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для видання EUobserver, опублікованої напередодні саміту "Україна-ЄС", повідомляє Євросолідарність.

"Більше санкцій, ширші за обсягами та більш ефективні за впливом, включаючи невизнання російських паспортів, виданих в порушення міжнародного права і українського законодавства", – наголошує Порошенко.

"Останні ініціативи доброї волі нового керівництва України щодо припинення вогню та довгоочікуваного розмежування в Станиці Луганській не отримали зустрічних жестів з боку Росії. Навпаки, лише в червні Україна втратила 11 військовослужбовців і близько 80 було поранено", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".

Він вкотре зазначив, що єдино можливим рішенням мирного врегулювання є запровадження миротворчої місії на всій території ОРДЛО.

"Нам потрібні спільні підходи до просування ініціативи України щодо розгортання багатонаціональної місії під егідою ООН на Донбасі, а також для подальшого тиску на Кремль з метою звільнення українських громадян, у тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та багатьох інших, які незаконно утримуються в Росії", – зазначив Порошенко.

"Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і не звільнила 24 українських військовослужбовців і не повернула 3 судна. Саміт має погодити подальше посилення Азовського пакета санкцій та тиску на Росію для забезпечення безперешкодного і вільного проходу до Азовського моря", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, 8 липня керівники Європейського Союзу та президент України зберуться в Києві на XXI Саміті Україна-ЄС.

Переклад статті Петра Порошенка для Euobserver розміщений на сайті “Європейської солідарності”.