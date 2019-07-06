Готові отримати позов - на “1+1” відповіли Кличкові

"1+1" обіціяє не піддаватися тиску та не припиняти розслідування корупційних схем та зловживання владою.

Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому Групою "1+1 медіа”.

“У відповідь на заяву Віталія Кличка щодо готовності йти до суду через критику дій Київської влади каналом 1+1 повідомляємо: пан Кличко не зазначив, що саме викликало його обурення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже не перша спроба нападати на канал та журналістів під час передвиборчих кампаній, а також використовувати судову систему як інструмент залякування незалежних ЗМІ.

“Соратник пана Кличка – Петро Порошенко – не так давно теж погрожував позовом. Але погрози так і лишилися у повітрі. Нам – не страшно. Тому що у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ані менеджмент, ані власники”, - зазначається також у коментарі.

У зв'язку з цим телеканал пообіцяв не піддаватися тиску та не припиняти розслідування корупційних схем та зловживання владою. “Тому готові отримати позов, але не впевнені, що пан Кличко справді готовий іти до суду, принаймні за власною ініціативою, а не в результаті розслідувань кримінальних справ проти його дій у столиці”, - додали автори заяви.

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Києва Віталій Кличко має намір подати позов про захист честі та гідності проти генерального директора телекомпанії "1+1" Олександра Ткаченка.