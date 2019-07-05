Кличко подасть в суд на гендиректора "1+1"

Міський голова Києва Віталій Кличко має намір подати позов про захист честі та гідності проти генерального директора телекомпанії "1+1" Олександра Ткаченка.

Про це мер повідомив у коментарі Радіо НВ, повідомляє Новое время.

«В останні часи маніпуляції в передачах стосовно мера несподівано піднялися. І маніпуляції неприємні, я буду зараз подавати за захист честі та гідності (позов - ред.) до суду», — заявив Кличко.

Він також навів приклад цих, на його думку, маніпуляцій.

«Наприклад, озвучили, що скляний "міст Кличка“ — вкрали гроші, що міст коштував стількісь грошей, а став удвічі дорожчим. ... Вартість мосту не зросла, вони зманіпулювали: взяли всі гроші, які пішли на Володимирську гірку, на парк Хрещатий, на укріплення стінок тощо», — сказав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що тодішній Президент Петро Порошенко вирішив подати до суду на канал "1+1" за "систематичну брехню" і поширення дезінформації, що завдають шкоди його честі та гідності. Зокрема, йшлося про інформацію, поширену в програмі "Українські сенсації".

23 березня у цій передачі заявили про те, що Порошенко нібито організовував численні корупційні схеми, а також звинуватили його в убивстві власного брата Михайла.

На переконання Герасимова, власник телеканалу Ігор Коломойський використовував медіаресурс "з метою зведення своїх рахунків з державою".

Сам Порошенко заявив, що фейки в ефірі одного з найбільших телеканалів, який належить олігарху, є спробою підірвати імідж України в світі.

Водночас, у квітні група "1+1 медіа" подала судовий позов до Порошенка про захист ділової репутації. Як зазначається, медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, низку інформаційних повідомлень, які були поширені тодішнім главою держави на його офіційній сторінці у Facebook та озвучені на зібранні громадян. У позові, зокрема, йдеться про висловлювання Петра Порошенка про те, що на "1+1" чинить вплив і тиск власник телеканалу.