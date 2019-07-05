Парубій обіцяє допомагати новому спікеру, "якщо це не буде проросійський кандидат"

«Я сподіваюся, що тут (на посаді Голови Верховної Ради – ред.) буде все ж таки не колишній регіонал, а людина, яка не ситуативно, а глибоко буде вболівати та переживати за майбутнє Української держави. Я максимально сприятиму, щоб так воно і було у наступній каденції. І я без жартів говорю про те, що буду максимально допомагати, маючи знання, досвід і розуміння процесів, новому Голові Верховної Ради, звичайно, якщо це не буде проросійський якийсь кандидат. Я можу напевно сказати, що всі мої знання та досвід будуть передані, і я буду допомагати швидко увійти в курс справ і, більше того, ще до першого засідання щоб ми сформували порядок денний, який можна просто без першого засідання втілювати і реалізовувати»,- зазначив Парубій.

Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради ІХ скликання пройдуть 21 липня 2019 року.

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Законом «Про вибори народних депутатів України» було встановлено 5%-ий прохідний бар'єр і змішану систему: 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а інші 199 — за мажоритарною системою в одномандатних округах.

У виборах в загальнодержавному одномандатному окрузі візьмуть участь 22 політичні партії.