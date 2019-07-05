Зеленський на Донбасі говорив російською – "щоб більше не було маніпуляцій"

Президент Володимир Зеленський під час офіційного представлення нового голови Донецької ОДА Павла Кириленка виступав російською мовою.

Захід відбувався у Краматорську і його транслювали наживо українські інформаційні телеканали, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розпочав свою промову глава держави українською мовою, але потім заявив, що говоритиме російською, аби не було маніпуляцій щодо утисків на Донбасі російськомовних громадян.

“В останні роки є дуже багато розмов, мовляв, на Донбасі забороняють говорити російською мовою, начинают говорить, что притесняют русский язык, навіть хтось каже: потрібно їхати на танках, щоб захищати всіх. Тому, щоб не було більше ніяких маніпуляцій з цього приводу, якщо ви не проти, я продовжу російською мовою”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський указом від 5 липня №482/2019 призначив Павла Кириленка головою Донецької ОДА.