Про що говоритимуть на саміті Україна-ЄС: основні теми

На саміті Україна-ЄС, що відбудеться 8 липня у Києві, обговорюватиметься питання розвитку двосторонніх відносин та розглядатимуться подальші кроки в реалізації Угоди про асоціацію.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Під час 21-го саміту ЄС-Україна в Києві лідери підтвердять міцність політичних та економічних зв’язків між ЄС і Україною. Вони обговорять подальший шлях розвитку відносин між ЄС і Україною», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час саміту в Києві ЄС підтвердить підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також виконанню Мінських угод.

Порядок денний включає також ситуацію навколо Азова та додаткові заходи з підтримки цього регіону. Лідери засудять дії РФ з надання російського громадянства жителям тимчасово непідконтрольної українському уряду території Донбасу.

Крім цього, лідери України і Євросоюзу обміняються поглядами на майбутні пріоритети двосторонніх відносин та розглянуть подальші кроки в реалізації Угоди про асоціацію.

Лідери також розглянуть прогрес України у виконанні порядку денного реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією, та підтримку цього процесу з боку ЄС. Порядок денний передбачає і обговорення перетворень в енергетичному секторі, в адміністративній реформі та у сфері верховенства права.

Ще однією темою для обговорення буде двостороння торгівля та імплементація поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Попередній саміт ЄС-Україна відбувся у Брюсселі 9 липня 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, європейську сторону на саміті у Києві представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск та чільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Україну представлятиме Президент Володимир Зеленський.