Єврорада анонсувала Київський саміт Україна-ЄС

Єврорада анонсувала Київський саміт Україна-ЄС

Укрінформ
Європейська Рада оприлюднила повідомлення щодо саміту Україна-ЄС, який має відбутися 8 липня в Києві.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Під час 21-го саміту ЄС-Україна в Києві лідери підтвердять міцність політичних та економічних зв’язків між ЄС і Україною. Вони обговорять подальший шлях розвитку відносин між ЄС і Україною. Європейську сторону представлятимуть Президент Європейської ради Дональд Туск та Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Україну представлятиме Президент Володимир Зеленський. Це буде перший саміт, в якому він братиме участь, з часів обрання на посаду у квітня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Європейська Рада нагадує, що 5 червня відбулася зустріч Туска та Зеленського в Брюсселі у рамках першого закордонного візиту Президента України.

Як зазначено в оголошенні, під час саміту в Києві ЄС підтвердить підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також виконанню Мінських угод. Під час нещодавнього європейського саміту лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції Євросоюзу проти Росії внаслідок відсутності прогресу.

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Порядок денний включає також ситуацію навколи Азова та додаткові заходи з підтримки цього регіону. Лідери засудять російські заходи, які надають російське громадянство українцям, що проживають у районах поза контролем уряду України.

Крім цього, лідери України і Євросоюзу обміняються поглядами на майбутні пріоритети відносин між ЄС і Україною. Вони розглянуть подальші кроки в реалізації Угоди про асоціацію.

Лідери також оглянуть прогрес України у виконанні порядку денного реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією, та підтримку цього процесу з боку ЄС. Порядок денний передбачає також обговорення перетворень в енергетичному секторі, в адміністративній реформі та у сфері верховенства права.

Ще однією темою для обговорення між лідерами буде двостороння торгівля та імплементація поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Попередній саміт ЄС-Україна відбувся у Брюсселі 9 липня 2018 року.

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