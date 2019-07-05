Єврорада анонсувала Київський саміт Україна-ЄС

Європейська Рада оприлюднила повідомлення щодо саміту Україна-ЄС, який має відбутися 8 липня в Києві.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Під час 21-го саміту ЄС-Україна в Києві лідери підтвердять міцність політичних та економічних зв’язків між ЄС і Україною. Вони обговорять подальший шлях розвитку відносин між ЄС і Україною. Європейську сторону представлятимуть Президент Європейської ради Дональд Туск та Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Україну представлятиме Президент Володимир Зеленський. Це буде перший саміт, в якому він братиме участь, з часів обрання на посаду у квітня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Європейська Рада нагадує, що 5 червня відбулася зустріч Туска та Зеленського в Брюсселі у рамках першого закордонного візиту Президента України.

Як зазначено в оголошенні, під час саміту в Києві ЄС підтвердить підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також виконанню Мінських угод. Під час нещодавнього європейського саміту лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції Євросоюзу проти Росії внаслідок відсутності прогресу.

Порядок денний включає також ситуацію навколи Азова та додаткові заходи з підтримки цього регіону. Лідери засудять російські заходи, які надають російське громадянство українцям, що проживають у районах поза контролем уряду України.

Крім цього, лідери України і Євросоюзу обміняються поглядами на майбутні пріоритети відносин між ЄС і Україною. Вони розглянуть подальші кроки в реалізації Угоди про асоціацію.

Лідери також оглянуть прогрес України у виконанні порядку денного реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією, та підтримку цього процесу з боку ЄС. Порядок денний передбачає також обговорення перетворень в енергетичному секторі, в адміністративній реформі та у сфері верховенства права.

Ще однією темою для обговорення між лідерами буде двостороння торгівля та імплементація поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Попередній саміт ЄС-Україна відбувся у Брюсселі 9 липня 2018 року.