Напередодні саміту в Києві Єврокомісія висловлює підтримку Україні
Укрінформ
Європейська комісія підтверджує повну та одноголосну підтримку Україні і має намір донести це послання до українців та світу вже наступного тижня під час чергового саміту ЄС-Україні у Києві.
Про це у четвер в Страсбурзі заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який виступив з програмною промовою перед новим складом Європарламенту від імені президента Єврокомісії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Дозвольте мені підтвердити нашу повну та одноголосну підтримку на адресу України. Ми уважно стежимо за розвитком подій на сході країни, і ми будемо продовжувати наполягати на повному виконанні Мінських угод як пріоритету. Європейська комісія повторить це послання наступного тижня в Києві під час саміту ЄС-Україна», - сказав Шефчович.
Як повідомлялося, у Києві 8 липня відбудеться саміт Україна-ЄС.