Напередодні саміту в Києві Єврокомісія висловлює підтримку Україні

«Дозвольте мені підтвердити нашу повну та одноголосну підтримку на адресу України. Ми уважно стежимо за розвитком подій на сході країни, і ми будемо продовжувати наполягати на повному виконанні Мінських угод як пріоритету. Європейська комісія повторить це послання наступного тижня в Києві під час саміту ЄС-Україна», - сказав Шефчович.

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Як повідомлялося, у Києві 8 липня відбудеться саміт Україна-ЄС.